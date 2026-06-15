Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei schreitet bei Auseinandersetzungen auf Festwiese ein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Rande des Schützenfests am Bertels Weg musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag (14.06.) zweimal einschreiten.

Gegen 02.45 Uhr wurde die Polizei informiert, da ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert war. Ersten Angaben nach wurde dabei ein 20-jähriger Gütersloher mit einer Glasflasche verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenen Krankenhaus gefahren. Vor Ort wurden mehrere Personalien festgestellt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Einem tatverdächtigen 22-Jährigen wurde eine Blutprobe abgenommen.

Kurz danach (02.50 Uhr) gab ein 22-Jähriger an, ebenfalls im Bereich der Festwiese geschlagen worden zu sein. Die zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Einer von ihnen hatte der Beschreibung nach eine karierte Jacke an.

Die genauen Hintergründe zu beiden Taten werden im Zuge der eingeleiteten Ermittlungsverfahren ergründet. Hinweise und Angaben zu den Auseinandersetzungen und den beteiligten Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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