Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für versuchte Zigarettenautomatensprengung gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Personen versuchten Freitagabend (20.03., 23.00 Uhr) einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Sandberg zu sprengen. Es entstand Sachschaden. Gestohlen wurde ersten Angaben nach nichts. Die Feuerwehr unterband die Rauchentwicklung in dem Automaten. Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten und den Rauch bemerkten.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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