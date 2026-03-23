Polizei Gütersloh

POL-GT: Einfamilienhauseinbruch in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Samstagabend (21.03., 18.00 Uhr - 23.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Westernkamp ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach wurde Schmuck gestohlen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatzeitraum machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell