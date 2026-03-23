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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einfamilienhausbrand in Werther (Westf.)

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) - Samstagnachmittag (21.03., 17.20 Uhr) brannte es in einem Einfamilienhaus an der Haller Straße. Ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer Sauna aus. Zur Brandzeit befanden sich drei Personen in dem Haus. Ein 76-jähriger Bewohner erlitt schwere Verletzungen. Die anderen zwei Personen, eine 43-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann, wurden vorsorglich ebenfalls behandelt.

Der Brand wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache sind aufgenommen worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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