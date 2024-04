Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei leichtverletzte Personen nach Brand an der Moltkestraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagvormittag (29.04., 11.50 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über ein Feuer auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Moltkestraße informiert. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden. Vermutlich im fünfstelligen Eurobereich. Zwei 20- und 62-jährige Männer, welche zum Brandentstehungszeitpunkt mit Arbeiten am Dach beschäftigt waren, erlitten durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Durch die Feuerwehr wurden sie vom Dach des Hauses begleitet. Sie wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ersten Erkenntnissen nach entstand das Feuer während der Sanierungsarbeiten am Dach des Hauses. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde bis 14.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell