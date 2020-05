Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht, Führerschein sichergestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf einem Parkplatz an der Berliner Straße stieß ein 72-jähriger Mann am Montagabend (11.05., 18.15 Uhr) beim Ausparken gegen einen geparkten BMW. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem BMW zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und merkten sich das Kennzeichen. Sie informierten die Polizei. Der 72-Jährige und sein Auto, ein VW Golf, konnten anschließend durch die Polizeibeamten angetroffen werden. An dem Fahrzeug befanden sich korrespondierende Schäden. Aufgrund des entstandenen Fremdschadens von schätzungsweise 2500 Euro wurde der Führerschein des Güterslohers in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

