Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Mission Kreuzotter

Eckernförde (ots)

190610-3-pdnms Mission Kreuzotter

Eckernförde. Einen Einsatz der besonderen Art nahmen Polizeibeamte am Freitagabend (07.06.10) wahr. Ein besorgter Bürger meldete den Beamten eine Schlange in einer Eckernförder Gartenkolonie. Die Beamten stellten fest, dass es sich um eine etwa 1,5m lange Kreuzotter handelte. Die Schlange hatte sich in einem Maschendrahtzaun verfangen. Behutsam durchtrennten die Polizisten die Maschen und befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage. Es verschwand im Dickicht.

Sönke Hinrichs

