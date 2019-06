Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Aukrug

Kreis RD-ECK - Carport brannte

Aukrug / Kreis RD-ECK (ots)

190610-1-pdnms Carport brannte

Aukrug / Kreis RD-ECK. Beim Brand eines Doppelcarports in Aukrug (Wetten) entstand Samstag (08.06.19) Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro. Die Eigentümer selbst meldeten die Flammen gegen 19.30 Uhr. Die Freiwilligen Feuerwehren übernahmen die Brandbekämpfung. Personen kamen nicht zu Schaden. In dem Carport mit angeschlossenem Schuppen wurden jedoch zwei Autos, zwei Motorräder, ein Aufsitzrasenmäher und diverses Werkzeug vernichtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Sönke Hinrichs

