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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260624.1 - Rellingen - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Rellingen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.06.2026) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Drosselstraße in Rellingen ein. Sie hinterließen dabei einen nicht unerheblichen Schaden. Die Tat konnte durch die Eigentümer über eine Videoüberwachung beobachtet werden. Sie ließen daraufhin die Polizei informieren. Diese such nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr in der Dienstagnacht. Zwei Personen verschafften sich demnach gewaltsam Zugang in das Einfamilienhaus. Vermutlich dürften Sie das Grundstück aus dem rückwärtigen Bereich aus einem kleinen Wald heraus betreten haben. Etwaiges Stehlgut konnte bislang nicht beziffert werden.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer um den Tatzeitpunkt herum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den Tätern oder dessen Verbleib geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder per Email über sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 - 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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