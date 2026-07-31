Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 38 Westtangente

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Weinheim (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B 38 Westtangente alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit unklarer Lage. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild. Zwei Pkw waren in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehr traf als erste Hilfsorganisation an der Einsatzstelle ein. Ein BMW war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug war unter die Schutzplanke geraten. Der linke Vorderreifen war vollständig abgerissen. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von rund 30 bis 40 Metern erheblich beschädigt. Etwa 250 Meter entfernt stand ein weiterer Pkw mit erheblichen Beschädigungen auf der Fahrerseite. Die komplette linke Fahrzeugseite war massiv eingedrückt und aufgerissen. Beide Fahrer wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern betreut. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und erkundete die Lage. Anschließend wurden an beiden Fahrzeugen die Motoren ausgeschaltet und die Batterien abgeklemmt, um eine mögliche Brandgefahr auszuschließen. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls an der Einsatzstelle. Nach Rücksprache mit der Polizei beseitigte die Feuerwehr Trümmerteile von der Fahrbahn, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Nachdem ein beschädigtes Fahrzeug zeitnah abgeschleppt worden war, konnte die Einsatzstelle verkleinert werden. So dass die Fahrbahn wieder geöffnet werden konnte. Die weiteren Maßnahmen übernahm anschließend die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe führt die Polizei.

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