Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin zeigt häusliche Gewalt an - Körperverletzung und Bedrohung durch Ex-Freund

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) suchte eine 29-Jährige in Begleitung einer Vertrauensperson eine Hagener Polizeiwache auf und erstattete Strafanzeige gegen ihren Ex-Freund. In der Vergangenheit sei sie mehrfach durch diesen geschlagen und bedroht worden. Aus Angst vor Repressalien habe sie die Polizei bisher nicht verständigt. Ausschlaggebend für die Anzeigenerstattung sei eine Autofahrt mit der gemeinsamen Tochter am Mittwochnachmittag gewesen. Während der Fahrt sei sie durch ihren Ex-Freund angerufen worden. Da sie am Steuer nicht habe telefonieren wollen, sei ihre Tochter ans Telefon gegangen. Aufgrund der verweigerten Entgegennahme des Telefonats habe der 26-Jährige ihr wieder lautstark und in Hörreichweite der Tochter mit dem Tode gedroht. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung ein und gaben Informationen zu Hilfsangeboten heraus. (rei)

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