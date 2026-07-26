Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Pkw Brand in der Mannheimer Straße. Feuerwehr rettet Bewohner aus verrauchter Wohnung

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Weinheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 3.20 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Mannheimer Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war bekannt, dass ein Pkw in Vollbrand stand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Stadt war die Polizei bereits vor Ort. Das Feuer hatte auf einen zweiten Pkw übergegriffen und drohte auf das unmittelbar angrenzende Wohngebäude überzuschlagen. Die Weinheimer Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr ein. Parallel wurde eine Wasserversorgung über einen Hydranten im Bereich des Hallenbads aufgebaut. Für das Verlegen der Schlauchleitung musste der Straßenbahnverkehr während der Löscharbeiten kurzzeitig unterbrochen werden.

Zeitgleich kontrollierten weitere Einsatzkräfte das angrenzende Wohnhaus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte verhindert werden. Allerdings war bereits Brandrauch in das Wohnhaus eingedrungen. Bei der Kontrolle wurde eine Person in einer verrauchten Wohnung angetroffen. Die Feuerwehr brachte die Person ins Freie und übergab sie zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Die betroffene Wohnung wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.

Für Unverständnis sorgte während des Einsatzes das Verhalten mehrerer Autofahrer. Trotz der eingerichteten Absperrungen versuchten mehrere Verkehrsteilnehmer, durch die Einsatzstelle zu fahren. Ein Fahrer eines Geländewagens umfuhr die Absperrung sogar über den begrünten Gleiskörper der Straßenbahn. Ein weiterer Autofahrer ignorierte die Absicherungsmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei und fuhr unmittelbar in den Einsatzbereich ein. Dieses Verhalten gefährdete die Einsatzkräfte und erschwerte die Löscharbeiten erheblich.

Auch im weiteren Verlauf des Sonntags blieb die Feuerwehr Weinheim gefordert. Kurz nach 8.00 Uhr wurde die Helfer vor Ort Einheit der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach zu einem medizinischen Notfall alarmiert. Die Feuerwehrsanitäter leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes qualifizierte Erste Hilfe und unterstützten die weitere Patientenversorgung.

Am Nachmittag war die Feuerwehrabteilung Sulzbach beim Kerweumzug der Krabbe Kerwe im nördlichsten Weinheimer Ortsteil im Einsatz. Die Einsatzkräfte sicherten den Umzug ab und sorgten gemeinsam mit den Veranstaltern für einen sicheren Ablauf.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zu einem gemeldeten Brandgeruch in den Bereich Talwiesen alarmiert. Die Einsatzkräfte erkundeten das Gebiet mit zwei Löschfahrzeugen umfassend. Trotz intensiver Suche konnte keine Ursache festgestellt werden. Eine Autofahrerin hatte zuvor Brandgeruch wahrgenommen und vorsorglich die Feuerwehr verständigt.

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