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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Jugendlicher wird von Hund gebissen/Hundehalterin flüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026, in den frühen Abendstunden fuhr ein Jugendlicher mit seinem E-Scooter den Gehweg in der Oselbachstraße. Er wurde sodann von einer ca. 60 bis 70 Jahre alten Frau, mitteleuropäischer Phänotyp, ca. 165 cm groß, trug kinnlanges graues Haar, welche zwei angeleinte kleine Hunde führte auf sein Fehlverhalten angesprochen. Er stieg dann vom E-Scooter ab und schob diesen. Unmittelbar danach lief einer der Hunde, mit weißem lockigem Haar auf den Jugendlichen zu und biss diesen knapp oberhalb des rechten Sprunggelenks. Nach der Bissattacke wollte die Dame, welche Pfälzer Dialekt sprach vor Ort eine Entschädigung für die erlittene Verletzung zahlen, was vom Jugendlichen abgelehnt wurde. Sodann entfernte sich die Hundehalterin, ohne zuvor ihre Personalien angegeben zu haben in Richtung Herzog-Wolfgang-Straße, wo sie zusammen mit ihren Hunden im Anwesen Nummer 30 verschwand. Bei dem zweiten Hund soll es sich ebenfalls um ein kleines Tier mit hellbraunem, lockigem Fell gehandelt haben. Der Verletzte begab sich dann in ein umliegendes Krankenhaus und ließ seine Wunde versorgen, anschließend erschien er zusammen mit seiner Mutter zur Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Zweibrücken. Die Polizei Zweibrücken hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Wer hat den Vorfall beobachtet bzw. kann Angaben in Bezug auf die Hundehalterin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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