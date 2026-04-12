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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Samstag kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 89-jährigen Fußgänger und einem Linienbus am ZOB in Zweibrücken. Der Mann befand sich auf dem Gehweg der Haltestelle im hinteren Bereich des Busses und versuchte den Busfahrer durch Klopfen an die Scheibe vom Abfahren abzuhalten. Hierdurch geriet der Mann mit seinem Fuß zwischen den fahrenden Bus und die Bordsteinkante, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de bei der Polizeidienststelle zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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