Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall, Geschädigter flüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 10.30 Uhr befuhr die 47-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Landauer Straße aus Richtung Bubenhausen kommend in Richtung Saarlandstraße. Vor ihr fuhr eine dunkle Limousine der Marke Citroen mit Zweibrücker Kennzeichen. Als der Citroen nach links in die Bleicherstraße abbiegen wollte, wurde er von der Front des Ford Fiesta, welcher den Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden unterschritten hatte, erfasst. Laut Angaben der unfallverursachenden Fahrerin des Ford Fiesta sei an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden entstanden. Nach dem Zusammenstoß hielt die Fahrerin des Ford an, um ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, der Fahrzeugführer des Citroen setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die Fahrerin des Ford Fiesta zeigte den Unfall im Anschluss auf der Polizeiinspektion Zweibrücken an. Es steht bislang nicht fest, ob der Fahrer des Citroen den Anstoß bemerkt hat. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht nun den Fahrer des Citroen bzw. Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zum Fahrer des Citroen oder zum Kennzeichen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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