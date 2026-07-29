Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Küchenbrand in Achternholt - Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

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Gemeinde Wardenburg (ots)

Am Mittwoch, den 29. Juli 2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Wardenburg, die Ortsfeuerwehren Littel und Wardenburg, um 11:42 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand nach Achternholt alarmiert.

Die Hauseigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht im Gebäude. Eine Angehörige, die das Haus während der Abwesenheit der Eigentümer betreute, bemerkte beim Betreten des Gebäudes eine starke Verrauchung und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Sie konnte das Gebäude selbstständig verlassen.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Verrauchung des Wohngebäudes feststellbar. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. In der Küche wurde ein Entstehungsbrand lokalisiert und schnell abgelöscht, sodass eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Ein weiterer Atemschutztrupp schaltete die elektrische Anlage des Gebäudes spannungsfrei.

Anschließend wurde das Gebäude mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Einsatzstelle wurde anschließend gemeinsam mit dem zuständigen Netzbetreiber EWE Netz kontrolliert.

Die Frau, die den Brand entdeckt hatte, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Oldenburg zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei aufgenommen.

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