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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Flächenbrand zwischen Groß-Winternheim und Schwabenheim

Ingelheim/Groß-Winternheim (ots)

Am 07.07.26 um 16.35 Uhr ging die Meldung über einen Flächenbrand zwischen Ingelheim/Groß-Winternheim und Schwabenheim ein. Auf Grund des herrschenden Windes breitete sich der Brand schnell aus. Letztlich ist eine Fläche von ca. 2 Hektar betroffen. Zwischenzeitlich kam zu einer starken Rauchentwicklung. Dennoch konnte der Brand durch die eingesetzten Feuerwehren aus der Verbandgemeinde Gau-Algesheim, Stadt Ingelheim und der Werkfeuerwehr Boehringer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auf Grund der Vielzahl der Einsatzfahrzeuge musste die Landstraße 428 für die Dauer der Löscharbeiten für ca. drei 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden, da die betroffenen Grundstückseigentümer noch nicht alle ermittelt werden konnten. Ursache für den Brand dürfte ein Mähdrescher gewesen sein, der den Bereich zuvor befahren hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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