Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Pferd rutscht in Graben - Feuerwehren können Pferd sanft herausziehen

Ahlhorn (ots)

Am Montagnachmittag wurden die Feuerwehr Ahlhorn sowie die Spezialeinheit Großtierrettung der Feuerwehr Neerstedt in den Lether Schulweg um 16:18 Uhr zu einer Großtierrettung alarmiert.

Ein älteres Pferd war von seiner Weide entlaufen und aufgrund seines hohen Alters sowie seiner eingeschränkten Sehkraft in einen Graben gestürzt. Da sich das Tier aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, wurde zur Unterstützung zusätzlich zur Feuerwehr Ahlhorn die auf Großtierrettungen spezialisierte Feuerwehr Neerstedt alarmiert.

Während des gesamten Einsatzes wurde das Pferd von seiner Besitzerin beruhigt und ruhig gehalten. Gemeinsam errichteten die Einsatzkräfte eine Schanze, über die das Tier den Graben schließlich mit Unterstützung seiner Besitzerin eigenständig verlassen konnte.

Anschließend wurde das Pferd durch einen hinzugezogenen Tierarzt untersucht und erstversorgt. Nach Abschluss der medizinischen Versorgung konnte die Einsatzstelle an die Besitzerin übergeben und der Einsatz beendet werden.

Der Einsatz verdeutlicht erneut die Bedeutung einer guten Ausbildung und regelmäßiger Übungen für besondere Einsatzlagen. Gerade Einsätze der Großtierrettung erfordern spezielles Fachwissen, abgestimmte Einsatzabläufe und eine enge Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte.

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