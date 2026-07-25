Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Traktor mit Presswickelkombination vollständig ausgebrannt - Feuerwehr verhindert weitere Brandausbreitung

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Sandhatten (ots)

Am 25. Juli 2026 um 17:10 Uhr wurde die Feuerwehr Sandhatten zu einem Feuer auf der Huntloser Straße im Ortskern Sandhattens alarmiert. Ein Traktor mit angehängter Presswickelkombination stand in voller Ausdehnung in Flammen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich das landwirtschaftliche Gespann bereits nahezu im Vollbrand. Ein Totalschaden an Traktor und Presswickelkombination konnte trotz der geringen Entfernung zum Feuerwehrhaus Sandhatten nicht mehr verhindert werden.

Umgehend leiteten mehrere Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung ein. Gleichzeitig wurde ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation unterbunden, diese hatte bereits Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Aufgrund des Ausmaßes des Brandes ließ der Einsatzleiter die Alarmstufe auf F2 erhöhen. Daraufhin wurden die Feuerwehren Huntlosen und Kirchhatten sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandkrug zur Unterstützung nachalarmiert.

Insgesamt waren mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Nach rund 1,5 Stunden wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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