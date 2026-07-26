Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Familienfest der Feuerwehr Littel mit Fahrzeug- und Drohnenübergabe

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Gemeinde Wardenburg (ots)

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, veranstaltete die Feuerwehr Littel in der Gemeinde Wardenburg ihr Familienfest. Eingeladen waren alle Angehörigen der aktiven Einsatzabteilung sowie der Altersabteilung mit ihren Familien. Mit der Veranstaltung bedankte sich die Ortswehr bei den Familien ihrer Mitglieder für deren Unterstützung und den Rückhalt, den sie den Feuerwehrangehörigen im Einsatz- und Übungsdienst entgegenbringen.

Im Rahmen des Familienfestes wurden außerdem ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) sowie eine neue Feuerwehrdrohne offiziell in Dienst gestellt. Neben den Feuerwehrangehörigen und ihren Familien folgten zahlreiche Gäste aus Politik und Feuerwehr der Einladung, darunter Bürgermeister Christoph Reents, die Vorsitzende des Feuerwehrausschusses Ada Heptner, Kreisbrandmeister Frank Hattendorf, Gemeindebrandmeister Maik Bäcker sowie Vertreter der Ortsfeuerwehren Achternmeer und Wardenburg.

Ortsbrandmeister Tobias Hollmann begrüßte die Gäste. Grußworte sprachen Bürgermeister Christoph Reents, die Vorsitzende des Feuerwehrausschusses Ada Heptner, Gemeindebrandmeister Maik Bäcker sowie Kreisbrandmeister Frank Hattendorf.

Im Anschluss übergab Bürgermeister Christoph Reents offiziell die neue Feuerwehrdrohne an Ortsbrandmeister Tobias Hollmann. Es handelt sich bereits um die zweite Drohne der Ortsfeuerwehr Littel, die als Drohneneinheit für alle drei Ortsfeuerwehren der Gemeinde Wardenburg zuständig ist. Die neue Drohne zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie auch bei Regen zuverlässig eingesetzt werden kann. "Viele unserer Einsätze finden bei schlechten Witterungsbedingungen statt. Mit unserer bisherigen Drohne waren wir dabei deutlich eingeschränkt. Die neue Drohne stellt daher eine sinnvolle und wichtige Ergänzung unserer Ausstattung dar", erläuterte Ortsbrandmeister Tobias Hollmann.

Anschließend übergab Bürgermeister Christoph Reents den neuen Mannschaftstransportwagen an die Ortsfeuerwehr Littel. Das Fahrzeug ersetzt den bisherigen MTW, dessen Alter und die gestiegenen Anforderungen eine Neubeschaffung erforderlich machten.

Der neue Mannschaftstransportwagen basiert auf einem VW Crafter und wurde nach der Auftragserteilung im April 2025 von der Firma Schoon Fahrzeugbau aus Wiesmoor ausgebaut. Das Fahrzeug verfügt über acht Sitzplätze, eine Motorleistung von 95 kW sowie ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.

Zur Ausstattung gehören unter anderem ein integrierter 230-Volt-Stromwandler sowie ein Stromerzeuger, sodass das Fahrzeug auch unabhängig von einer externen Stromversorgung betrieben werden kann. Künftig werden zudem zwei Drohnen auf dem MTW mitgeführt. Diese ermöglichen den Einsatzkräften unter anderem eine schnelle Erkundung aus der Luft, beispielsweise bei Personensuchen oder zur Lageerkundung bei Bränden und Unwettereinsätzen.

Mit dem neuen Mannschaftstransportwagen erweitert die Feuerwehr Littel ihre Einsatzmöglichkeiten erheblich. Neben dem Transport von Einsatzkräften und Material bietet das Fahrzeug durch seine moderne technische Ausstattung vielfältige Einsatzoptionen und stärkt nachhaltig die Leistungsfähigkeit der Ortswehr.

Im Anschluss nutzten die Gäste die Gelegenheit, den neuen Mannschaftstransportwagen und die Drohne aus nächster Nähe zu besichtigen und die Indienststellung gemeinsam zu feiern. Für das leibliche Wohl war ebenso gesorgt wie für ein abwechslungsreiches Programm für die jüngsten Besucher. Mit einer Hüpfburg und weiteren Spielangeboten kam auch bei den Kindern keine Langeweile auf.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell