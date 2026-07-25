Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Flugzeugabsturz in Ganderkesee - Großeinsatz der Feuerwehr

Ganderkesee (ots)

Gegen 11:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ganderkesee sowie weitere Einheiten von Rettungsdienst und Polizei zu einem Flugzeugabsturz in den Stettiner Weg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen der Leitstelle Oldenburg war ein Kleinflugzeug mit zwei Personen besetzt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor das Kleinflugzeug an Höhe und stürzte in einer Wohnsiedlung in das Dach eines Einfamilienhauses.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen ein. Nach einer ersten Erkundung bestätigte sich, dass eine Person verstorben ist. Eine weitere Person gilt derzeit weiterhin als vermisst. (Stand 13:26 Uhr)

Aufgrund der Lage wurden neben zahlreichen Einsatzkräften aus dem Landkreis Oldenburg auch Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr Bremen nachalarmiert. Diese unterstützen die Einsatzmaßnahmen mit einem Kran sowie ihrem technischen Know-how.

Zur Betreuung von Betroffenen und Zeugen wurde das Kriseninterventionsteam des Landkreises Oldenburg hinzugezogen. Es kümmert sich um Personen, die das Ereignis unmittelbar miterlebt haben oder sich in der Nähe des Unglücksortes befanden.

Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Stettiner Weg stromlos geschaltet. Die Stromversorgung in diesem Straßenzug wurde vorübergehend unterbrochen.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner wurde eine Anlaufstelle im Schützenhof Ganderkesee eingerichtet. Dort erhalten die Betroffenen Betreuung sowie weitere Unterstützung.

Zur Ursache des Absturzes sowie zum weiteren Einsatzverlauf können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Eine weitere Pressemitteilung wird folgen.

Presseanfragen bitte an die unten angegebene Nummer.

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