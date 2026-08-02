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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 16-Jährige wieder da

Gießen (ots)

Gladenbach: Die vermisste 16-Jährige aus Gladenbach, Meldung vom 01.08.2026, 15:50 Uhr, konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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