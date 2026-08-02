POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 16-Jährige wieder da

Gießen (ots) - Gießen: Am Samstag, 25.07.2026, wurde gg. 17:15 Uhr von Zeugen gemeldet, dass ein 34-Jähriger vom Christoph-Rübsamen-Steg in die Lahn gesprungen sei, um dort zu baden. Nach seinem Sprung sei er noch kurz aufgetaucht und dann im Wasser untergegangen. Es wurden umgehend Polizei- und Rettungskräfte sowie die Feuerwehr nach dort entsandt. Ebenso wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Die ...

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