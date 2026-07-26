Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: Badeunfall in der Lahn

Gießen (ots)

Gießen: Am Samstag, 25.07.2026, wurde gg. 17:15 Uhr von Zeugen gemeldet, dass ein 34-Jähriger vom Christoph-Rübsamen-Steg in die Lahn gesprungen sei, um dort zu baden. Nach seinem Sprung sei er noch kurz aufgetaucht und dann im Wasser untergegangen. Es wurden umgehend Polizei- und Rettungskräfte sowie die Feuerwehr nach dort entsandt. Ebenso wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Die Person konnte letztlich durch ein Sonarboot der DLRG am Grund der Lahn geortet und durch Taucher nur noch tot geborgen werden.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell