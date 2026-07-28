Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: Wohnhausbrand in Gießen
Gießen (ots)
Gießen: Am Dienstag, 28. Juli 2026, wurde gegen 19:00 Uhr ein Wohnungsbrand in Gießen, Neue Bäue 1, gemeldet. Die 82-jährige Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig aus der Wohnung gerettet werden und wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das katholische Krankenhaus eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 EUR.
M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell