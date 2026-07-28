Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Wohnhausbrand in Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Am Dienstag, 28. Juli 2026, wurde gegen 19:00 Uhr ein Wohnungsbrand in Gießen, Neue Bäue 1, gemeldet. Die 82-jährige Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig aus der Wohnung gerettet werden und wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das katholische Krankenhaus eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 EUR.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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