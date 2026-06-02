Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: +++ Presseerstmeldung +++ Umfangreicher Feuerwehreinsatz in Langenhahn nach Gasaustritt aus Flüssiggastank

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Langenhahn (ots)

Seit 16:34 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte aufgrund eines gemeldeten Gasgeruchs an einem Privathaus in Langenhahn im Einsatz.

Zunächst wurden die Feuerwehren aus Langenhahn, Enspel, Stockum-Püschen und Bellingen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Gasaustritt aus einem Flüssiggastank, welcher in die Erde eingelassen ist, fest. Aufgrund der Lage an der Einsatzstelle wurden im weiteren Einsatzverlauf zusätzliche Spezialkräfte nachgefordert. Hierzu zählten alle drei Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises Westerwald (Rennerod, Ransbach-Baumbach und Höhr-Grenzhausen), sowie der DRK-Ortsverein Westerburg.

Darüber hinaus wurde die Führungsstaffel der Feuerwehr der VG Westerburg zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen alarmiert.

Zur Sicherung des Einsatzraumes und zum Schutz der Bevölkerung ist die B255 in Langenhahn seit Einsatzbeginn um 16:34 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit weiterhin an.

Die Einsatzkräfte führen umfangreiche Mess- und Sicherungsmaßnahmen durch. Zur Ursache des Gasaustritts sowie zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

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