Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Kleinflugzeug überschlägt sich bei Landung - Pilot wird leicht verletzt

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Ailertchen (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026 wurde die Feuerwehr Ailertchen, der Löschzug Langenhahn, der Löschzug Höhn, sowie die Ortsteilwehren von Höhn zu einem Flugunfall auf den Flugplatz Ailertchen alarmiert.

Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass sich ein Kleinflugzeug beim Landevorgang überschlagen hatte und auf der Flugzeugoberseite zum Liegen kam. Der Pilot hatte sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig aus dem Cockpit befreit. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den mit alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehren stellten den Brandschutz sicher und fingen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Weiterhin wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Hitzeentwicklung am Flugzeugmotor überprüft. Aufgrund der Lage des Motors und der auslaufenden Betriebsstoffe, wurde dies im Einsatzverlauf in regelmäßigen Abständen immer wieder kontrolliert. Die Feuerwehr verblieb am Einsatzort, bis die Bergung des Flugzeugs durch den Flugplatzbetreiber abgeschlossen war. Die Polizei und die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Ailertchen, LZ Langenhahn, LZ Höhn mit Ortsteilen, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg, BKI Landkreis Westerwald

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst Westerburg, Rettungsdienst Bad Marienberg, Notarzt Dierdorf (Einsatzabbruch), Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen (Einsatzabbruch), DRK OV Höhn

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

45

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