Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Abschlussmeldung zum Brand in Hotel am Hauptbahnhof - 43 Personen betroffen

Mainz (ots)

Der Einsatz der Feuerwehr Mainz nach einem Brandereignis in einem Hotel in der Schottstraße im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs konnte am frühen Dienstagmorgen gegen 06:15 Uhr abgeschlossen werden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Hotel feststellbar. Aufgrund der Lage wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nachalarmiert. Insgesamt waren 43 Personen von dem Einsatzgeschehen betroffen und mussten das Gebäude verlassen.

Die Ursache der Rauchentwicklung war ein Brand eines Kühlschranks in der Küche des Hotels. Durch die Hitzeentwicklung wurden zusätzlich angrenzende Einrichtungsgegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz rasch gelöscht werden. Aufgrund der Ausbreitung von Brandrauch in Teile des Gebäudes waren im weiteren Verlauf umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Auch angrenzende Bereiche wurden kontrolliert und belüftet. Weitere Trupps unter Atemschutz wurden für Belüftungsmaßnahmen sowie Nachlöscharbeiten eingesetzt.

Die betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Drei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden medizinisch versorgt. Es mussten keine Personen ins Krankenhaus transportiert werden.

Durch die Auswirkungen des Brandes und der Rauchentwicklung sind Bereiche des Hotels und der angrenzenden Lokalitäten vorübergehend nicht nutzbar.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz, darunter Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Stadt und Mainz-Weisenau. Weiterhin waren 26 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie neun Einsatzkräfte der Polizei vor Ort.

Zur Sicherstellung des Grundschutzes für das Stadtgebiet Mainz wurden rückwärtig Feuerwachen durch weitere Kräfte besetzt.

Während des Einsatzes kam es im Bereich des Bahnhofsumfeldes zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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