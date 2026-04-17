FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Zusammenarbeit im Fokus: ELW-Gruppen aus Schwalmtal und dem Kreis Viersen üben gemeinsam in Kempen

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Schwalmtal (ots)

Einsatzleitwagen sind bei größeren Schadenslagen ein zentraler Bestandteil der Einsatzführung. Wie die Zusammenarbeit verschiedener Führungsstrukturen funktioniert, übten am Montagabend, 13. April 2026, die ELW-Gruppe Schwalmtal und die ELW-Gruppe des ELW 2 des Kreises Viersen bei einer gemeinsamen Übung in Kempen. Die Besatzung des kreisweiten Einsatzleitwagens wird durch die Feuerwehr Kempen gestellt.

ELW steht für Einsatzleitwagen. Diese mobilen Führungsstellen unterstützen die Einsatzleitung bei größeren Einsätzen, koordinieren Kräfte und dokumentieren den Verlauf einer Lage. Je nach Größe und Ausstattung wird zwischen unterschiedlichen Fahrzeugtypen unterschieden.

Die ELW-Gruppe Schwalmtal arbeitet mit einem ELW 1. Dieser Fahrzeugtyp ist für kleinere bis mittlere Einsatzlagen ausgelegt und bietet die grundlegenden Möglichkeiten zur Führungsunterstützung. Der ELW 2 des Kreises Viersen ist deutlich umfangreicher ausgestattet. Er verfügt über mehrere Arbeitsplätze, erweiterte Kommunikationsmittel und zusätzliche technische Möglichkeiten, um auch komplexe Einsatzlagen mit vielen beteiligten Kräften koordinieren zu können.

Für die gemeinsame Übung wurde ein ausgedehntes Brandeinsatzszenario angenommen. Zahlreiche fiktive Einsatzkräfte waren in die Lage eingebunden. Bereits zu Beginn mussten mehrere Einsatzabschnitte gebildet werden, um die angenommene Einsatzstelle strukturiert abzuarbeiten. Während der Übung lag der Schwerpunkt insbesondere auf der Zusammenarbeit zwischen dem ELW 1 aus Schwalmtal und dem ELW 2 des Kreises Viersen.

Dabei wurde die Schnittstelle beider Führungsfahrzeuge intensiv erprobt. Informationen mussten zwischen den Einsatzabschnitten, dem ELW 1 und dem ELW 2 abgestimmt und fortlaufend weitergegeben werden. Ebenso wurden typische Herausforderungen, wie unterschiedliche Informationsstände, Kommunikationswege oder Prioritäten in der Einsatzbearbeitung, gezielt in die Übung eingebaut und anschließend gemeinsam ausgewertet.

Ein weiterer Baustein der Übung war die Einbindung eines Drohnenbildes in den ELW 2 des Kreises Viersen. Die Luftaufnahmen ermöglichten eine schnelle und übersichtliche Darstellung der angenommenen Einsatzstelle. Dadurch konnte die Lageentwicklung realitätsnah nachvollzogen und die Lagedarstellung innerhalb des Führungsraums verbessert werden.

Nach rund zwei Stunden endete die Übung erfolgreich. Im Anschluss nutzten die Mitglieder beider ELW-Gruppen die Gelegenheit, den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. In offenen Gesprächen wurden Erfahrungen ausgetauscht, Erkenntnisse besprochen und die Zusammenarbeit weiter vertieft.

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