Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach räuberischer Erpressung und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (04.08.2026) kam es in der Neuhäuserstraße zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Taxifahrers. Gegen 22.00 Uhr ein 65-jähriger Taxifahrer in einen Streit mit einem bislang unbekannten Täter, da dieser eine Taxifahrt nicht bezahlen wollte. Im Verlauf des Streits schlug der unbekannte Täter den Fahrer mit dessen Mobiltelefon auf den Kopf. Im Nachgang flüchtete der Täter unerkannt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte dieser nicht mehr angetroffen werden.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich, - 184 cm groß - ca. 36 Jahre alt - 3-Tage-Bart - Blau Jeans - Helles Oberteil mit Streifen - Helle Schuhe Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. In diesem Zusammenhang bittet sie um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323 - 2510 zu melden.

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