Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------

In der Pressemeldung Nr. 1219 berichteten wir Folgendes: Haunstetten-Siebenbrunn - Es kam zu einem zweifachen Tötungsdelikt zum Nachteil eines 39-Jährigen und eines 54-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. Die Absuchemaßnahmen im näheren Umfeld dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines zweifachen Totschlags. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich. Der 39-Jährige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit. Der 54-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der Tatverdächtige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit.

Ab hier neu:

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Staatsangehörigkeiten der Beteiligten abweichend von der Erstmeldung sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand besitzt der 39-Jährige die syrische Staatsangehörigkeit. Der 54-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der Tatverdächtige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus fanden im Zusammenhang mit den Ermittlungen umfangreiche Suchmaßnahmen nach Beweismitteln im Bereich einer dezentralen Asylunterkunft in der Inninger Straße in Augsburg statt. Hierbei wurden auch Polizeihunde eingesetzt. Zudem waren ein Gerichtsmediziner und die Spurensicherung der Kriminalpolizei Augsburg vor Ort im Einsatz. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde am 03.08.2026 im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums München in der dortigen Innenstadt vorläufig festgenommen. Gestern Nachmittag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des zweifachen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiter an.

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