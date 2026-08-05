PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   ---------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg 
              ----------

In der Pressemeldung Nr. 1219 berichteten wir Folgendes: Haunstetten-Siebenbrunn - Es kam zu einem zweifachen Tötungsdelikt zum Nachteil eines 39-Jährigen und eines 54-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. Die Absuchemaßnahmen im näheren Umfeld dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines zweifachen Totschlags. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich. Der 39-Jährige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit. Der 54-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der Tatverdächtige besitzt die syrische und arabische Staatsangehörigkeit.

Ab hier neu:

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Staatsangehörigkeiten der Beteiligten abweichend von der Erstmeldung sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand besitzt der 39-Jährige die syrische Staatsangehörigkeit. Der 54-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der Tatverdächtige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus fanden im Zusammenhang mit den Ermittlungen umfangreiche Suchmaßnahmen nach Beweismitteln im Bereich einer dezentralen Asylunterkunft in der Inninger Straße in Augsburg statt. Hierbei wurden auch Polizeihunde eingesetzt. Zudem waren ein Gerichtsmediziner und die Spurensicherung der Kriminalpolizei Augsburg vor Ort im Einsatz. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde am 03.08.2026 im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums München in der dortigen Innenstadt vorläufig festgenommen. Gestern Nachmittag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des zweifachen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 15:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - A 8 FR München / AS Friedberg - Am Montagabend (03.08.2026) kam es auf der A 8 zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 21.00 Uhr befuhr eine 45-Jährige die mittlere von drei Fahrspuren. Als sie zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah sie das Fahrzeug einer 34-Jährigen, die sich mit deutlich höherer Geschwindigkeit bereits auf dem linken ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 15:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Gersthofen / B 2 / Abfahrt Höhe A8 - Am Montag (03.08.2026) kam zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Lkw-Fahrer. Gegen 19.00 Uhr befuhr ein Lkw mit slowenischem Kennzeichen die B 2 in südliche Fahrtrichtung und fuhr an der Ausfahrt zur A 8 vorbei. Anschließend hielt er auf der Straße an und fuhr auf der B 2 rückwärts, um die ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 15:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr

    Augsburg (ots) - B2 / Auffahrt A8 / Fahrtrichtung München - Am Montag (03.08.2026) kam es zu einer Nötigung durch den Fahrer eines Lkw an der Auffahrt von der B2 auf die A8. Die Polizei sucht nun Zeugen oder weitere Geschädigte. Gegen 10.00 Uhr fuhr ein 30-Jähriger in seinem Lkw hinter einem weiteren Lkw her, als dieser seine Geschwindigkeit beim Auffahren auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren