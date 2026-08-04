Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

A 8 FR München / AS Friedberg - Am Montagabend (03.08.2026) kam es auf der A 8 zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 21.00 Uhr befuhr eine 45-Jährige die mittlere von drei Fahrspuren. Als sie zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah sie das Fahrzeug einer 34-Jährigen, die sich mit deutlich höherer Geschwindigkeit bereits auf dem linken Fahrstreifen neben ihr befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 34-Jährige konnte ihren Pkw auf der linken Fahrspur abbremsen, der Pkw der 45-Jährigen geriet ins Schleudern und prallte rechts in die Außenschutzplanke. Die beiden Autofahrerinnen und die Beifahrerin der 34-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die komplette Autobahn war für die Dauer von etwa 45 Minuten komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 42.000 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall und der Straßenverkehrsordnung gegen die 45-Jährige. Die 45-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 34-Jährige hat die ukrainische Staatsangehörigkeit, ihre 36-jährige Beifahrerin hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

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