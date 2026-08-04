Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Gersthofen / B 2 / Abfahrt Höhe A8 - Am Montag (03.08.2026) kam zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Lkw-Fahrer. Gegen 19.00 Uhr befuhr ein Lkw mit slowenischem Kennzeichen die B 2 in südliche Fahrtrichtung und fuhr an der Ausfahrt zur A 8 vorbei. Anschließend hielt er auf der Straße an und fuhr auf der B 2 rückwärts, um die Ausfahrt zur A8 in Richtung München zu nehmen. Ein 39-Jähriger, der in seinem Pkw hinter dem Lkw fuhr hupte diesen an, der Lkw-Fahrer reagierte jedoch nicht und touchierte den Pkw des 39-Jährigen an der Fahrzeugfront. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Der Lkw-Fahrer nahm anschließend die Abfahrt zur A 8, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Lkw-Fahrer. Die Polizeiinspektion Gersthofen bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Lkw oder den Fahrer geben können, sich unter der Tel. 0821/323-1810 zu melden.

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