Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: TLKA und Staatsanwaltschaft Gera gehen gegen mutmaßliche Drogenhändler vor

Erfurt (ots)

Bei einem groß angelegten Einsatz sind am gestrigen Donnerstag Ermittler des Landeskriminalamtes Thüringen (TLKA) gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Gera gegen eine mutmaßlich bandenmäßig agierende Tätergruppierung vorgegangen. In mehreren Objekten wurden Durchsuchungsmaßnahmen umgesetzt und Haftbefehle vollstreckt. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, neuen psychoaktiven Substanzen sowie Cannabis in nicht geringer Menge.

Durchsucht wurden neun Objekte (Wohnungen und private Räumlichkeiten) in Arnstadt, Amt Wachsenburg und Hildburghausen. Die Maßnahmen richteten sich gegen sieben Beschuldigte im Alter zwischen 30 und 49 Jahren (fünf männlich, zwei weiblich), davon sechs deutsche Staatsangehörige und eine bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige. Zudem wurden sechs Haftbefehle an fünf Männern und einer Frau vollstreckt. Die Beschuldigten wurden nach den Haftrichtervorführungen in die Justizvollzugsanstalten Thüringens verbracht. Im Zuge des Einsatzes konnten unter anderem digitale Spuren, aber auch Drogen sichergestellt werden.

Dem Einsatz gingen rund fünf Monate Ermittlungsarbeit voraus. Ausgangspunkt war ein anderer Ermittlungskomplex: Die Auswertung sichergestellter Mobiltelefone lieferte Hinweise auf eine mutmaßlich organisierte Täterstruktur. Mit diesen Kenntnissen und darauf aufbauenden Ermittlungen konnten den sechs Beschuldigten heute schließlich die Haftbefehle eröffnet werden.

An dem Einsatz waren rund 150 Einsatzkräfte beteiligt, darunter Beamte des TLKA sowie eine Bereitschaftspolizeihundertschaft. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch zwei Drogen- und Bargeldspürhunde der Landespolizeiinspektion Suhl.

Die Auswertung sichergestellter Beweismittel dauert an.

Aufgrund der weiteren laufenden Ermittlungen können keine weiteren Angaben gemacht werden.

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