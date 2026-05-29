Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand im 1. Untergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses am Stöckachplatz

Stuttgart (ots)

- Starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss - keine verletzten Personen - mehrere Atemschutztrupps im Einsatz

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Freitag, 29.05.2026 gegen 13 Uhr über eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Wohn- und Geschäftshaus an den Stöckachplatz alarmiert. Die Erkundung ergab eine Rauchentwicklung im Treppenraum, dem Keller sowie der Tiefgarage. Aufgrund der Lage alarmierte der Einsatzleiter weitere Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Die Feuerwehr ging über den Treppenraum und die Tiefgarage mit je mehreren Atemschutztrupps vor. Diese lokalisierten den Brand, bekämpften diesen und leiteten im Weiteren umfangreiche Lüftungs- und Entrauchungsmaßnahmen ein. Aufgrund des ausgedehnten Brandes und den hohen Außentemperaturen zogen sich die Maßnahmen über mehrere Stunden. Die angrenzende Hackstraße musste währenddessen für den Verkehr gesperrt werden.

Die ausgerückten Wachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr wurden durch die Freiwillige Feuerwehr besetzt. Die wachbesetzenden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr kamen bei mehreren Brandmelderalarmen und einem Verkehrsunfall zum Einsatz.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene, WLF mit AB- Lüfter, WLF mit AB-Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst, Löschzug, HLF-C

Feuerwache 4: Gerätewagen AtemschutzMesstechnik

Feuerwache 5: Wechselladerfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilungen: Weilimdorf, Untertürkheim, Münster, Rotenberg, Uhlbach, Logistik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Rettungswagen

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