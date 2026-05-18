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FW Stuttgart: Verkehrsunfall Mittlere Filderlinie: PKW fährt in Technikstation

FW Stuttgart: Verkehrsunfall Mittlere Filderlinie: PKW fährt in Technikstation
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Stuttgart (ots)

   - Eine ansprechbare Person im Fahrzeug, Zugang für Einsatzkräfte 
     zunächst nur über die Heckklappe
   - Patientenversorgung über Heckklappe, Fahrzeug aus Technikstation
     gezogen, Fahrzeugtür mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt

Stuttgart, 17.05.2026 - Die Feuerwehr Stuttgart wurde heute Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Mittleren Filderstraße alarmiert. Nach ersten Meldungen war ein PKW in eine neben der Straße stehende Technikstation gefahren. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Lagebild. In dem Fahrzeug befand sich eine Person. Der Fahrer war ansprechbar, jedoch im Fahrzeug eingeschlossen. Ein Zugang für die Einsatzkräfte war zunächst nur über die Heckklappe möglich.

Der Rettungsdienst stieg über die Heckklappe in das Fahrzeug, um den Patienten medizinisch zu versorgen. In Abstimmung mit dem Rettungsdienst bereiteten die Einsatzkräfte anschließend das Herausziehen des Fahrzeugs aus dem Technikstation vor. Nachdem das Fahrzeug aus dem herausgezogen worden war, musste die Fahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Erst danach konnte die Person das Fahrzeug verlassen und wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Einsatzkräfte:

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 5: Leitungsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Mannschaftstransportwagen, Löschfahrzeug

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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