Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Mehrfamilienhaus - zwei Personen gerettet

Stuttgart (ots)

- Mehrere Notrufe bei Küchenbrand - Mehrere zeitgleiche Einsätze im Stadtgebiet

Um 21 Uhr gingen in der Integrierten Leitstelle mehrere Notrufe ein. Die Anrufenden schilderten einen Küchenbrand in einer Wohnung in der Plieninger Straße in Möhringen und mehrere vom Rauch eingeschlossene Personen. Aufgrund dieser Lage wurde eine Vielzahl von Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte nur drei Minuten nach dem ersten Notruf eintrafen, drang dichter Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und auch der Treppenraum war verraucht. Eine Person war bereits selbst aus der Brandwohnung geflüchtet. Zwei Personen aus dem Dachgeschoss wurden durch die Feuerwehr mit Brandfluchthauben durch den Treppenraum gerettet. Parallel wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr eingeleitet. Durch den raschen Löscheinsatz konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Die Wohnung und der Treppenraum wurden mittels Belüftungsgeräten vom Brandrauch befreit. Die angrenzenden Wohnungen wurden auf Rauch und Brandgase kontrolliert. Drei betroffene Personen wurden vom Notarzt untersucht. Sie wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Zeitgleich war die Feuerwehr auch an anderen Stellen im Stadtgebiet gefordert: In der Mörikestraße in Süd kam es zu einem Kleinbrand in einer Wohnung. Ebenfalls in Süd musste eine Wohnungstür in der Böblinger Straße geöffnet werden, da eine medizinische Notlage der Bewohnerin vermutet wurde. In der Mittenfeldstraße in Giebel wurde eine Person aus einem feststeckenden Aufzug gerettet und in Obertürkheim öffnete die Feuerwehr eine Wohnungstür in der Bergstaffelstraße, damit eine Patientin an dringend benötigte Medikamente gelangen konnte. Durch diese Paralleleinsätze waren zeitweise alle Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr Direktionsdienst Inspektionsdienst Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 4: Atemschutz- und Messdienst

Freiwillige Feuerwehr

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