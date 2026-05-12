Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kellerbrand in Hotelbetrieb

Stuttgart (ots)

- Brand in Heizraum durch Feuerwehr rasch gelöscht - Verrauchung im gesamten Hotel wahrnehmbar - Hotelgäste müssen umquartiert werden

Die automatische Brandmeldeanlage eines Hotels in der Kriegerstraße in Stuttgart-Nord alarmierte am Dienstagabend um kurz vor 20:00 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Noch auf der Anfahrt der ersten Einheiten gingen weitere Meldungen aus dem Hotel über eine Verrauchung im Keller ein. Die Integrierte Leitstelle Stuttgart erhöhte daraufhin die Alarmstufe und entsandt einen weiteren Löschzug, zahlreiche Sonderfahrzeuge und den Rettungsdienst zum Brandobjekt.

Beim Eintreffen am Hotel drang dunkler Rauch aus dem Keller ins Freie und in das Foyer im Erdgeschoss. Alle Hotelbewohner konnten sich bereits selbstständig in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen unter Atemschutz und mit einem Löschrohr ins Untergeschoss vor. Der vorgefundene Brand im Heizraum konnte rasch gelöscht werden.

Der Brandrauch breitete sich allerdings über mehrere Stockwerke aus. Spezialkräfte der Messeinheit führten in allen Stockwerken des Hotels Messungen unter Atemschutz durch. Auf Grund der erhobenen Ergebnisse war eine Unterbringung von Personen nicht mehr möglich.

Die Räumlichkeiten mussten im Anschluss aufwendig belüftet werden. Erst nach ca. 2h konnte der Einsatz der Feuerwehr vor Ort beendet werden.

Durch den Rauch klagten mehrere Anwohner über Atemwegsreizungen. Nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst war keine Behandlung notwendig.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Rettungswagen

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