Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wasserrohrbruch verursacht Großeinsatz am Mineralbad Berg - Wasserrohrbruch - 900 qm im Keller des Mineralbad Berg stehen 1 m unter Wasser Hilfeleistung 12.5.26 0:42

Stuttgart (ots)

Lage:

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einem Wasserschaden im Bereich des Mineralbads Berg alarmiert. Passanten hatten austretendes Wasser im Straßenbereich bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Vor Ort stellte die Feuerwehr den Bruch einer großen Wasserleitung fest. Durch die beschädigte Wasserleitung traten erheblichen Wassermengen aus. Das Untergeschoss des Mineralbads Berg wurde auf einer Fläche von rund 900 Quadratmetern mehr als einen Meter hoch überflutet. Zusätzlich lief der Keller eines benachbarten Gebäudes voll Wasser. Maßnahmen: Mitarbeiter der Netze BW sperrten die beschädigte Leitung ab, um weiteres Nachlaufen von Wasser zu verhindern. Zudem wurde die Stromversorgung des Gebäudes vorsorglich abgeschaltet. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit umfangreichen Maßnahmen zur Wasserbeseitigung. Aufgrund der großen Wassermengen kamen unter anderem eine Großpumpe des Katastrophenschutzes, fünf Schmutzwasserpumpen sowie zwei Löschfahrzeuge zum Einsatz. Da in Technikräumen Hydrauliköl ins Wasser gelangte, wurde dieses durch Kräfte der Feuerwehr gebunden und aufgenommen. Nach rund 12 Stunden konnte die Einsatzstelle an den Gebäudebetreiber übergeben werden.

Personenschaden:

-

Sachschaden:

- großer Gebäudeschaden durch Wasser

Kräfte Berufsfeuerwehr:

- Feuerwache 2: Gerätewagen Umwelt - Feuerwache 3 : Leitungsdienst, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge - Feuerwache 5 : Wechsellader mit Abrollbehälter Wasserförderung,

Kräfte Freiwillige Feuerwehr:

- FF Abteilung Wangen: drei Löschfahrzeuge - FF Abteilung Birkach: Mannschaftstransportwagen, Löschfahrzeug - FF Abteilung Logistik;: Mannschaftstransportwagen, Gerätewagen Logistik

Kräfte Rettungsdienst:

-

Eingesetzte Geräte:

Stromaggregate und Tauchpumpen, sowie Wassersauger, Großpumpe

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell