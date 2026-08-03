Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 31. Juli bis 02.August 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

Am vergangenen Wochenende wurde der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 692-mal alarmiert. In 191 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus wurden 237 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Der Rettungshubschrauber kam 13-mal im Leitstellenbereich zum Einsatz.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden verzeichnete im Berichtszeitraum insgesamt 79 Einsätze. Neben 14 Brandeinsätzen und zwölf Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen rückten die Einsatzkräfte zu 53 Hilfeleistungseinsätzen aus.

Nachtrag zum Einsatzgeschehen vom Freitag, 31.07.2026

Aufgrund der Sturmlage in der Sächsischen Schweiz im Bereich Rathen erhöhte die Integrierte Regionalleitstelle Dresden ihre Personalstärke. Das deutlich gestiegene Einsatzaufkommen und die Vielzahl eingehender Notrufe machten eine personelle Verstärkung erforderlich. Insgesamt unterstützten sieben zusätzliche Mitarbeitende den Leitstellenbetrieb, um die Bewältigung des Großeinsatzes sicherzustellen. Die personelle Verstärkung wurde unter anderem durch Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Albertstadt und Altstadt gewährleistet.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Zeit: 02. August 2026, 00:41 - 05:57 Uhr

Ort: Maria-Cebotari-Strasse, Johannstadt

In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Wohnungsbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zudem war Feuerschein im Bereich des Balkons sichtbar. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befanden, wurde ein weiterer Löschzug nachalarmiert. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Zeitgleich wurde über eine Drehleiter ein Flammenübergriff auf den darüberliegenden Balkon verhindert und der Dachbereich kontrolliert. Die Wohnung wurde mehrfach abgesucht. Es wurden keine Personen aufgefunden. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie blieben unverletzt und wurden während des Einsatzes betreut. Dazu stellten die Dresdner Verkehrsbetriebe einen Bus zur Verfügung. Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierten Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen sowie den Dachboden auf Schadstoffe. Nach Belüftungsmaßnahmen verliefen alle Kontrollmessungen ohne Feststellungen. Die Brandwohnung ist aufgrund der Brandschäden derzeit unbewohnbar. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Nachkontrolle auf mögliche Glutnester in den frühen Morgenstunden verlief ohne Feststellungen.

Bei dem Einsatz waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Übigau, Altstadt der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Rettungswache Johannstadt vor Ort.

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