Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Dachstuhlbrand in den Fröbelhöfen - Löscharbeiten dauern an

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Dresden (ots)

Zeit: 27. Juli 2026, seit 16:38 Uhr

Ort: Wölfnitzstrasse, Friedrichstadt

Die Feuerwehr Dresden wurde heute zu einem Dachstuhlbrand in den Fröbelhöfen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der Brand im Bereich des Dachstuhls. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Die Einsatzkräfte gingen sowohl über den Innenangriff als auch über Drehleitern gegen das Feuer vor, um eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Die vom Brand betroffene Dachfläche wird auf ca. 200 Quadratmeter geschätzt. Durch die Dachkonstruktion gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Einsatzkräfte müssen die Dachhaut von innen und von außen mit technischen Geräten öffnen, da nur so Glutnester gefunden und effektiv gelöscht werden können. Zum Zeitpunkt des Berichtes waren mittlerweile 20 Trupps unter Verwendung von Atemschutzgeräten und handgeführten Strahlrohren im Einsatz. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ereignis verletzt. Nur am Rande der Einsatzstelle war eine 86-jährige Frau gestürzt, diese wurde rettungsdienstlich erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten dauern an. Somit kommt es weiterhin im Umfeld der Einsatzstelle zu Verkehrseinschränkungen. Der Straßenbahnverkehr konnte wieder aufgenommen werden. Das Einsatzende ist noch nicht genau absehbar, da nach Beendigung der Löscharbeiten immer eine Nachkontrolle erfolgen muss.

Im Einsatz befanden sich in der Spitze ca. 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden aus den Wachen Übigau, Löbtau, Altstadt und Albertstadt, sowie die Rettungswachen Friedrichstadt und Löbtau. Auch unsere Stadtteilfeuerwehren Gompitz, Gorbitz, Kaitz, Langebrück, Lockwitz und die ASB- Drohnenstaffel waren mit ehrenamtlichen Kräften bei dem Einsatz dabei. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nach Abschluss der Löscharbeiten von der Polizei aufgenommen.

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