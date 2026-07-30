Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 29. Juli 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 243-mal alarmiert. In 55 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus wurden 158 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Der Rettungshubschrauber kam siebenmal im Leitstellenbereich zum Einsatz.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden verzeichnete im Berichtszeitraum insgesamt 27 Einsätze. Neben acht Brandeinsätzen und zwei Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen rückten die Einsatzkräfte zu 17 Hilfeleistungseinsätzen aus. Die Einsatzzahlen sind im Jahresmittel für einen normalen Sommertag gelegen. Aber es war trotzdem ein besonderer Dienst, denn in den Nachtstunden waren zeitgleich alle Berufsfeuerwehrwachen im Einsatz.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Zeit: 30. Juli 2026, 01:52 - 09:08 Uhr

Ort: Burkersdorfer Weg, Kleinpestitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Kellerbrand in ein Mehrfamilienhaus alarmiert. Bei Eintreffen ersten Einsatzkräfte waren Personen auf Balkonen sichtbar, diese gaben an das ihre Wohnungen verraucht sind. Weiterhin sollte sich eine Person im Treppenraum befinden. Die Feuerwehr leitete zügig eine Rettung der beiden Personen ein, da die Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoß die Personen erreichte. Parallel dazu wurde nach der Person im Treppenraum gesucht, aber es wurde niemand gefunden, sodass davon auszugehen war, dass sie sich im Freien befand. Die Feuerwehrleute welche sich auf die Suche nach dem Brandort gemacht hatten, konnten diesen in einem Kellerabteil auffinden. Die Löschmaßnahmen wurden mit einem Strahlrohr eingeleitet. Nach ca. 30 Minuten war der Brand gelöscht wurden. Nun musste der Brandrauch noch kontrolliert abgeleitet werden. Dies gestaltete sich sehr schwierig, da sich im Kellergeschoß mehrere verwinkelte Räume befanden. Zwölf Einsatztrupps unter Verwendung von Atemschutzgeräten wurden für den Einsatz benötigt. Ein weiterer Schwerpunkt war: Bei dem Brand wurde die Hauptstromzufuhr und eine Wasserleitung beschädigt, sodass die Mitarbeiter der Sachsenenergie alarmiert werden mussten um den Wohnblock vom Stromnetz zu trennen. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden an und wurde an die Folgeschicht übergeben. Alle Personen welche mit Brandrauch in Berührung kamen wurden rettungsdienstlich erstversorgt, konnten aber glücklicherweise vor Ort bleiben. Der Kollegen des Rettungsdienstes übernahmen weiterhin die Betreuung der Bewohner des Gebäudes. Im Einsatz befanden sich insgesamt 52 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden aus den Feuer- und Rettungswachen Übigau, Altstadt und Albertstadt, der Stadtteilfeuerwehr Kaitz sowie die Rettungswache Altstadt.

Mehrere Mülltonnen brennen kurz hintereinander

Zeit: 30. Juli 2026, 03:43 Uhr - 05:27 Uhr

Ort: Äußere Neustadt und Alberstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht mehrere Mülltonnen und Papiercontainer in Brand. Die Feuerwehr wurde als erstes gegen 03:43 Uhr auf die Seifhennersdorfer Straße alarmiert. Sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt rückten aus und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Während der Brandbekämpfung ging in der Integrierten Regionalleitstelle Dresden gegen 04:03 Uhr ein weiterer Notruf ein. Im Bereich des Martin-Luther-Platzes waren ebenfalls Mülltonnen in Brand geraten. Daraufhin wurde ein weiteres Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Übigau zur Einsatzstelle entsandt. Die Besatzung konnte auch dieses Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zeitgleich wurde um 04:03 Uhr ein weiterer brennender Müllbehälter auf dem Alaunplatz gemeldet. Hier konnten das Fahrzeug der Feuer- und Rettungswache Albertstadt was den ersten Einsatz beendet hatte, sofort zur neuen Einsatzstelle fahren. Hier war eine rauchender Papiercontainer entdeckt, auch dieser Brand wurde umgehend bekämpft. Alle Brände wurden jeweils durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr gelöscht. Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 12 Einsatzkräfte.

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