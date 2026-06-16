Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Goldfarbenes Fiat-Wohnmobil im Wert von 55.000 Euro in Kassel-Bettenhausen gestohlen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Im Kasseler Stadtteil Bettenhausen haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntagabend und dem gestrigen Montagnachmittag ein Wohnmobil im Wert von etwa 55.000 Euro entwendet. Der Besitzer hatte den Diebstahl am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, festgestellt und die Polizei verständigt. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem goldfarbenen Wohnmobil des Herstellers Fiat, Modell Bürstner Ixeo IT 728 G, Baujahr 2016, mit Kasseler Kennzeichen führte bis dato leider nicht zum Erfolg. Das Fahrzeug wurde zuletzt am Sonntag gegen 19 Uhr in der Straße "Vor dem Osterholz" am Fahrbahnrand geparkt gesehen. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit nicht bekannt.

Die für Kfz-Diebstähle zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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