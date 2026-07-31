Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 30. Juli 2026

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Rettungsdienst

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 242-mal alarmiert. In 70 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus wurden 153 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Der Rettungshubschrauber kam viermal im Leitstellenbereich zum Einsatz.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden verzeichnete im Berichtszeitraum insgesamt 36 Einsätze. Neben neun Brandeinsätzen und vier Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen rückten die Einsatzkräfte zu 23 Hilfeleistungseinsätzen aus.

Brand im Einfamilienhaus

Zeit: 30. Juli 2026, 11:18 - 13:43 Uhr

Ort: Heideschanze, Coschütz

Aus noch zu ermittelnder Ursache drang heller Rauch aus einem Gebäude. Bereits bei der ersten Erkundung stellten die Einsatzkräfte die deutliche Rauchentwicklung und Brandgeruch fest. Da zunächst unklar war, wo sich der Brandherd befand, wurde das Gebäude unter Atemschutz durchsucht. Im ersten Obergeschoss lokalisierten die Einsatzkräfte den Brand und löschten diesen mit einem C-Rohr. Anschließend wurde das Gebäude umfangreich belüftet und auf weitere Glutnester kontrolliert. Während einer gemeinsamen Nachkontrolle mit Polizei und dem Einsatzabschnittsleiter Umweltschutz wurde erneut schwelendes Brandgut festgestellt, das auseinandergezogen und vollständig abgelöscht wurde. Eine Wärmebildkamera bestätigte anschließend den Einsatzerfolg. Vier Personen sowie ein Hund hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie wurden rettungsdienstlich untersucht, mussten jedoch nicht weiter behandelt werden. In dem Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt, der B-Dienst und der U-Dienst

Verkehrsunfall auf der Autobahn A17

Zeit: 30. Juli 2026, 14:31 - 16:15 Uhr

Ort: Bundesautobahn A17,

Auf der Autobahn A17 zwischen den Anschlussstellen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Transporter. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich beide Fahrer bereits außerhalb ihrer Fahrzeuge und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsstoffe. Da keine Stoffe austraten und die Ladung des Lastkraftwagens - Nudelwaren - keine zusätzliche Gefahr darstellte, konnten die Maßnahmen auf die technische Unterstützung beschränkt werden. Der umgestürzte Transporter wurde wieder aufgerichtet und so umgesetzt, dass eine Fahrspur zeitnah wieder freigegeben werden konnte. Beide Fahrer verzichteten nach der medizinischen Untersuchung auf einen Transport in ein Krankenhaus. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Autobahnpolizei übergeben.

Erneut mehrere Mülltonnenbrände in der Dresdner Neustadt

Zeit: 31. Juli 2026, 03:56 - 05:52 Uhr

Ort: Martin-Luther-Platz, Rothenburger Straße, Martin-Luther-Straße, Äußere Neustadt

Die Feuerwehr wurde außerdem zu drei Bränden von Abfallbehältern alarmiert. Betroffen waren ein 1.000-Liter-Müllcontainer in einem Hauseingang an der Martin-Luther-Straße sowie zwei 240-Liter-Abfallbehälter am Martin-Luther-Platz und an der Rothenburger Straße. In einem Fall hatten aufmerksame Bürger bereits erste erfolgreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die Einsatzstellen. Beim Brand des Großcontainers kam ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr zum Einsatz. Zusätzlich wurden angrenzende Wohnungen auf Raucheintrag überprüft. Messungen ergaben keine gefährlichen Konzentrationen, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Alle Brände konnten schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzstellen wurden jeweils an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Bei den Einsätzen waren insgesamt 34 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Altstadt der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Rettungswache Löbtau vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell