Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, ca. 09:07 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Elsfleth mit seinem Pkw VW die Hammelwarder Straße aus Richtung Norderfeld kommend in Richtung der B212.

Beim Überqueren der B212 übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Opel eines 76-jährigen Fahrers aus Brake. Der 63-Jährige erlitt einen Schock. Er wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der 76-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Gegen den 63-jährigen Unfallverursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell