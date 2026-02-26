Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Der 24-jährige Beschuldigte, der aufgrund von Zeugenaussagen und durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen in den Fokus der Ermittlungen geriet, ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Maßnahme dient sowohl dem Schutz der Allgemeinheit als auch der notwendigen medizinischen Behandlung des 24-Jährigen.

Bisher veröffentlichte Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6223943

