Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Lingental/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Pressemitteilung Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr auf der L600 zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

PM Nr. 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6328767

PM Nr. 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6328790

Ersten Unfallermittlungen zufolge war ein 70-jähriger Autofahrer auf der L600 von Leimen kommend in Fahrtrichtung Lingental unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer die Gegenfahrbahn der L600. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 70-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte daraufhin frontal mit dem Motorradfahrer. Der 43-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der 70-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht abschließend beziffert werden. Aufgrund der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten musste die Straße beidseitig bis etwa 18 Uhr und anschließend einseitig bis 19 Uhr gesperrt werden.

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