PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann wirf mit Flasche um sich - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag warf um kurz vor 14:30 Uhr ein 34-Jähriger in der Kurfürstenanlage eine Flasche auf zwei Passanten. Nur durch Zufall wurden die beiden Männer nicht getroffen. Als eine Polizeistreife dem aggressiven Angreifer einen Platzverweis erteilte, zeigte sich dieser uneinsichtig. Daher wurde der stark alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 34-Jährige bereits einige Stunden zuvor, ebenfalls in der Kurfürstenanlage, eine Straftat begangen hatte. Um kurz vor 12 Uhr soll er ein bislang unbekanntes Mädchen ohne erkennbaren Grund an den Haaren gezogen haben. Eine Frau, welche dem Mädchen zu Hilfe eilte, wurde von dem Mann angespuckt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet nun die Bevölkerung bei der Aufklärung der Vorfälle um Mithilfe. Gegen den 34-Jährigen wird unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung ermittelt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 13:27

    POL-MA: Mannheim-Schönau: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet war es am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Rastenburger Straße gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6328096). Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Gesucht werden Personen, die sich am Mittwochabend im ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 12:59

    POL-MA: Mannheim: Unfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke

    Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer die Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen. Dabei war er auf der linken der beiden Fahrspuren unterwegs. Als er auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den Citroen eines 61-Jährigen, der den rechten Fahrstreifen befuhr, woraufhin die Fahrzeuge kollidierten. Der Citroen wurde dabei in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren