Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann wirf mit Flasche um sich - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag warf um kurz vor 14:30 Uhr ein 34-Jähriger in der Kurfürstenanlage eine Flasche auf zwei Passanten. Nur durch Zufall wurden die beiden Männer nicht getroffen. Als eine Polizeistreife dem aggressiven Angreifer einen Platzverweis erteilte, zeigte sich dieser uneinsichtig. Daher wurde der stark alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 34-Jährige bereits einige Stunden zuvor, ebenfalls in der Kurfürstenanlage, eine Straftat begangen hatte. Um kurz vor 12 Uhr soll er ein bislang unbekanntes Mädchen ohne erkennbaren Grund an den Haaren gezogen haben. Eine Frau, welche dem Mädchen zu Hilfe eilte, wurde von dem Mann angespuckt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet nun die Bevölkerung bei der Aufklärung der Vorfälle um Mithilfe. Gegen den 34-Jährigen wird unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung ermittelt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

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