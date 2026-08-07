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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrskontrollen für mehr Verkehrssicherheit

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag führte das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Verkehrskontrollen am Adenauerplatz auf Höhe der Einmündung Gaisbergstraße durch. Im Fokus standen dabei Rotlichtverstöße durch den Fahrradverkehr. Die Beamtinnen und Beamten mussten 15-mal eingreifen, da Radfahrende die Ampelschaltung ignorierten und trotz Rotlichts die viel befahrene Straße vor dem Gaisbergtunnel querten. Eine Person bekam eine Anzeige wegen der Nutzung eines Telefons während der Fahrt. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen wurden auch drei Parkverstöße durch Kraftfahrzeuge geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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