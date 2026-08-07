Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tatverdächtiger wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen einen deutschen Staatsangehörigen im Alter von 36 Jahren wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erlassen.

Am Mittwoch, den 5. August 2026, gegen 10:00 Uhr sollte der Tatverdächtige mit seinem Audi einer polizeilichen Kontrollmaßnahme unterzogen werden, da er im Mannheimer Stadtteil Waldhof mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Dem Kontrollversuch soll er sich zunächst durch eine rücksichtslose Fahrweise mit Geschwindigkeiten von über 120 km/h innerorts entzogen haben.

Wenige Minuten später wurde der Audi durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen verlassen und verunfallt im Käfertaler Wald aufgefunden. Im Inneren des Autos wurden etwa 130 Gramm Amphetamin aufgefunden. Des Weiteren befand sich unweit des Audis der Rucksack des 36-Jährigen, in welchem sich weitere knapp 8 Gramm Amphetamin befanden. Neben Betäubungsmitteln entdeckten die Beamten im Fahrzeug eine Vielzahl gefährlicher Gegenstände: zwölf Messer, eine selbstgebaute Kettenpeitsche sowie eine geladene Schreckschusspistole.

Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen führten noch am selben Tag zu dessen vorläufigen Festnahme im Bereich Mannheim-Waldhof.

Am gestrigen Tag, dem 6. August 2026, wurde der 36-Jährige dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Gegen den Tatverdächtigen wird auch wegen des Verdachts des Durchführens eines alleinbeteiligten Kraftfahrzeugrennens sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen bittet Personen, die durch die Fahrweise des 36-Jährigen gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

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