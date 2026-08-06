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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Lingental/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr kam es auf der L600 zwischen Leimen und Lingental zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die näheren Umstände sind derzeit noch nicht bekannt. Am Unfallort befinden sich derzeit Rettungskräfte und Polizei. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und die damit verbundene Fahrbeinreinigung musste die Fahrbahn gesperrt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallörtlichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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